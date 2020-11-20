В Крыму оценили названный на Украине способ возвращения полуострова

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил названный в офисе президента Украины Владимира Зеленского способ возвращения полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса украинского лидера Сергей Куницын ранее заявил, что для возвращения полуострова Киев должен сначала «вернуть мозги» людей. «Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщинной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты», — заявил Мурадов.

По словам политика, у него хранятся документы, которые подписывал Куницын вместе с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым о строительстве моста через Керченский пролив почти 20 лет назад.

Материалы по теме Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться? «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

Ранее Куницын заявил, что украинские власти должны вернуть сознание населения полуострова. Он считает, что создание крымско-татарской автономии в Крыму, если он станет украинским, невозможно. Нужно принять тот факт, что 85 процентов населения полуострова — это не татары, а представители других этносов, отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.