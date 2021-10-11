В Гааге начался суд по задержанию украинских моряков в Керченском проливе

Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге начал слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году, передает РИА Новости.

Российская сторона представит свои аргументы 11 октября, на следующий день слово будет предоставлено украинским представителям. Прения сторон запланированы на 14-15 октября. Выступления представителей России и Украины пройдут в открытом режиме, дальнейшие слушания будут закрытыми.

Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил на слушаниях, что «требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража», передает ТАСС.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил о военной агрессии Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году.