Украина подаст в морской трибунал меморандум против России по керченскому делу

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием трех кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года. Об этом сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс».

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Енин сказал, что Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков. «Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам», — пояснил он

Также замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что люди, которые занимаются этим вопросом, «работают на отлично», и министерство работает в полном объеме над делами против России.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября 2019 года. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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