Сенатор высмеял идею Украины «юридически задавить» Россию в Гааге

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял идею главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «юридически задавить» Россию на суде в Гааге. Он отметил в своем Telegram-канале, что Киев забыл, как сам нарушил российские территориальные воды в Керченском проливе.

Сенатор добавил, что НАТО это также известно, поэтому Альянс уже давно не высказывается по этому поводу. Он заявил, что украинские «железные аргументы» по поводу газового контракта с Венгрией также не впечатлили никого ни в Будапеште, ни в Брюсселе. Равно как и в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), когда они были отброшены после высказанной Москвой возможности выйти из Совета.

«Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они...» — сыронизировал Пушков.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сможет «юридически задавить» Россию на суде в Гааге. Поводом для разбирательства стало задержание украинских моряков в районе Керченского пролива в 2018 году.

Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.