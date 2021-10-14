Венгрия прокомментировала договор с «Газпромом» о поставках в обход Украины

Глава МИД Венгрии: договор о поставках газа из РФ в обход Украины принят ради безопасности

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал договор Будапешта и российского «Газпрома» о поставках газа в обход Украины. Он призвал не вмешиваться в добровольное принятое решение. Цитату министра приводит РИА Новости.

По словам Сийярто, соответствующее решение было принято ради соблюдения энергетической безопасности Венгрии.

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину... Это дело нашей страны — какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в наш суверенитет», — заявил глава МИД.

В конце сентября венгерская энергетическая компания MVM заключила с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины. Решение Будапешта вызвало недовольство в Киеве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договор между Венгрией и «Газпром» — это удар по Киеву, и добавил, что украинская сторона примет ответные меры. При этом Европарламент признал законность контракта.