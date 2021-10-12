В Кремле сравнили повестку встречи Путина и Зеленского и саммита «четверки»

Песков: повестка встречи Путина и Зеленского и саммита «нормандской четверки» будет разной

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка возможной встречи российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках "нормандской четверки") повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», — сравнил Песков. Он также добавил, что по итогам саммита глав МИД в «нормандском формате» станут возможные контуры встречи лидеров стран.

Что касается подготовки саммита, пресс-секретарь Кремля отметил, что она ведется, однако похвастаться выполнением парижских или минских договоренностей пока нельзя. Дату встречи еще предстоит согласовать.

Накануне президент Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран договорились попросить глав МИД государств провести встречу в рамках «нормандского формата» в ближайшее время.

В ходе этого же разговора российский президент оценил соблюдение Украиной обязательств по «Минску-2», а также договоренностей саммитов, прошедших в «нормандском формате». По мнению Путина, Киев упорно уклоняется от выполнения обязательств и договоренностей.