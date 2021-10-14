Лавров оценил перспективы «нормандского формата»

Лавров: напор Запада по «нормандскому формату» без соблюдения Минских соглашений удивляет

Дальнейшие перспективы «нормандского формата» по обсуждению мирного урегулирования конфликта на востоке Украины зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Такую оценку дал министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на брифинге, трансляция которого доступна на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

По его словам, инициатива западных стран по скорейшей организации следующей встречи «нормандской четверки» при отсутствии какого-либо прогресса по решениям предыдущих саммитов бессмысленна.

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«Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что президент России Владимир Путин обсуждал целесообразность возобновления встреч в данном формате с лидерами Франции, Германии и привел конкретные примеры, свидетельствующие об уклонении Украины от обязательств по «Минску-2». Это, уточнил глава МИД России, является главным препятствием к диалогу по окончанию войны в Донбассе.

11 октября Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран договорились попросить глав МИД государств провести встречу в рамках «нормандского формата» в ближайшее время.

В ходе этого же разговора российский президент заявил, что Киев упорно уклоняется от выполнения обязательств и договоренностей прошлых саммитов.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что повестка возможной встречи Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки».