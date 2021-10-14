Россия призвала отказаться от размещения военной миссии ЕС на Украине

Мария Захарова: размещение военной миссии ЕС на Украине приведет к эскалации в Донбассе

Россия призывает Европейский союз (ЕС) отказаться от реализации планов по размещению военно-тренировочной миссии ЕС на Украине, так как это приведет к эскалации напряженности в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее словам, необдуманный шаг Брюсселя вызывает озабоченность Москвы в контексте вопроса мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Дипломат пояснила, что данная инициатива противоречит Минским соглашениям, а ее реализация будет способствовать дальнейшей милитаризации республики.

«Она [инициатива] также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер», — подчеркнула Захарова.

О планах Евросоюза направить на Украину военную миссию на фоне напряженных отношений с Россией стало известно из публикаций издания Welt am Sonntag. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Он указал, что стороны обсуждают такие меры из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах. Идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

12 октября глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Украина — ЕС рассказал про задачи миссии. Он заявил, что военная миссия ЕС, которая может быть направлена на Украину из-за конфликта в Донбассе, займется укреплением сотрудничества в сфере безопасности, в том числе борьбой с кибератаками.

