Раскрыты задачи военной миссии Евросоюза на Украине

Военная миссия Европейского союза (ЕС), которая может быть направлена на Украину из-за конфликта в Донбассе, займется укреплением сотрудничества в сфере безопасности, в том числе борьбой с кибератаками. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Украина — ЕС, пишет портал «Гордон».

По словам чиновника, такой вариант взаимодействия является лишь одним из возможных, конкретные задачи миссии будут обсуждаться уже после того, как члены союза примут окончательное решение на этот счет. Он рассказал, что координировать этот вопрос с Киевом будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования», — раскрыл Мишель процедуру запуска миссии.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал такой путь взаимодействия с ЕС. Он указал, что европейские специалисты помогут Киеву перенять «лучшие практики» для обеспечения национальной безопасности. «Знаю, что идет обсуждение со стороны стран ЕС. Знаю, что этих стран становится все больше. Мы поддерживаем эту инициативу», — сказал украинский лидер.

О планах Евросоюза направить на Украину военную миссию на фоне напряженных отношений с Россией стало известно из публикаций издания Welt am Sonntag. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Он указал, что стороны обсуждают такие меры из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах.