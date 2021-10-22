Украина назвала слова Лаврова о «нормандском формате» слабым оправданием

Слова министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова о том, что Владимир Путин не обещал проводить саммит в «нормандском формате», не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Так министр ответил на заявления Лаврова о том, что Киев постоянно передергивает факты, говоря об обещаниях Москвы провести встречу «нормандской четверки». Глава российского МИД уточнил, что Путин не мог обещать организацию саммита, а лишь призвал рассмотреть возможность проведения результативной встречи глав внешнеполитических ведомств России, Украины, ФРГ и Франции.

Слова российского коллеги Кулеба назвал слабым оправданием. «Мол, Путин не обещал провести встречу министров "нормандского формата", а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит», — сказал дипломат.

11 октября Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран договорились попросить глав МИД государств провести встречу в рамках «нормандского формата» в ближайшее время.

Тогда же российский президент заявил, что Киев упорно уклоняется от выполнения обязательств и договоренностей прошлых саммитов.