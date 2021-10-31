Лавров раскрыл подробности встречи с Байденом

Министр Лавров назвал беседу с главой США Байденом полезной и заявил о «приветах» Путину

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл подробности встречи с президентом США Джо Байденом на полях G20 в Риме. Об этом пишет ТАСС.

Российский министр назвал беседу с американским президентом полезной, Байден передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.

«У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», — заявил Лавров.

Кроме того, министр рассказал, что они кратко обсудили, как можно выстроить эти контакты в обозримой перспективе. «Уже передал это послание президенту Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — отметил Лавров.

Также МИД России передал западным коллегам предложения по встрече в «нормандском формате» и сейчас ожидает от них реакции, заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что не видит связи между вакцинацией и удаленным участием Путина в саммите G20 в Риме. «Что касается вакцин и физического присутствия, я не вижу никакой связи», — прокомментировал формат участия Путина на саммите Лавров. Глава МИД также отметил, что лидеры многих государств во время выступлений на саммите поддержали слова Путина в отношении вакцин.