МИД России поддержал возвращение к ядерной сделке

Глава МИД России Лавров: возвращение к СВПД возможно только в ее изначальном виде

Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

При этом министр отметил, что возвращение к ядерной сделке возможно только в ее изначальном виде. Любые добавления и изъятия неприемлемы для иранской стороны, подчеркнул Лавров.

«Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. И мы полностью поддерживаем такой подход», — сказал глава внешнеполитического ведомства.