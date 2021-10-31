Лавров заявил о нежелании НАТО налаживать диалог с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании НАТО налаживать диалог с Москвой, передает ТАСС.

По итогам саммита G20 в Риме Лавров ответил на вопрос журналистов, появились ли со стороны Североатлантического альянса сигналы о необходимости налаживать диалог.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что альянс ведет «очень опасные игры», пытаясь расшириться на весь мир. «Мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям», — заверил министр и признал, что дипломатической работой на этом направлении не обойтись.

