Лавров призвал соседей Афганистана не дать разместить у себя войска США

Глава МИД России Сергей Лавров попросил соседей Афганистана не пускать к себе армию США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил соседей Афганистана, чтобы те не дали разместиться на своих территориях армиям НАТО и США. Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе встречи стран-соседей Кабула 27 октября. Полный текст выступления есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В очередной раз призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО», — призвал глава российского МИД представителей Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении на встрече в Тегеране.

По мнению Лаврова, у Соединенных Штатов есть план разместить свои войска на территории соседей Афганистана.

31 августа командование США заявило, что из Афганистана выведен последний американский солдат. Президент США Джо Байден назвал это концом эпохи попыток переустроить другие государства.