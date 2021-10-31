Раскрыто меню Лаврова на ужине участников саммита G20

Участникам саммита Группы двадцати (G20), проходящего в Риме, на ужин предложили рыбные блюда по утонченным рецептам. Об этом сообщает ТАСС.

Меню, предложенное на приеме, которым завершился первый день форума, раскрыло агентство ANSA. Гостям саммита предложили на ужин маринованный в душистых травах лосось на закуску, ризотто из тыквы, сибас с зеленью, пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем, а также мандариновый крем на десерт.

Всего на ужине присутствовали 120 человек. Всех посетителей разделили по двум просторным залам по 60 человек с целью дистанцирования. В одном находились лидеры с супругами, в другом — министры из делегаций, в том числе глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, представляющий Россию очно. Также на ужине присутствовал британский принц Чарльз. Перед входом гостей встречал почетный караул из президентской гвардии.

Саммит G20 открылся в Риме 30 октября. Президент России Владимир Путин участвует в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление проходит в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».