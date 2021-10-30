Лавров и Чавушоглу обсудили создание механизма «3+3» на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в Риме перспективы запуска на Южном Кавказе механизма «три плюс три» в целях разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Сообщается, что в ходе обсуждений особое внимание было уделено координации двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации в Закавказье и на Балканах. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по совместному содействию боснийскому урегулированию, в том числе при помощи многосторонних форматов.

Ранее сообщалось, что в Риме начался саммит глав государств и правительств G20. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в мероприятии в очном формате. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

