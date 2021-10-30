В США призвали «остерегаться медведя» после слов Лаврова о НАТО

В США призвали «остерегаться медведя» после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Свои опасения высказал адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами альянса в Европе Джеймс Ставридис в статье, опубликованной Bloomberg.

Ранее Лавров в связи с приостановлением работы представительства при НАТО посоветовал союзникам альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, если у тех «возникнут какие-то экстренные дела». Экс-главком назвал выражение Лаврова «едким».

«Стратегия "остерегаться медведя" — та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — подчеркнул он.

Однако, по словам Ставридиса, Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене, поэтому НАТО не может «позволить себе роскошь» полностью игнорировать действия Москвы.

6 октября НАТО объявило о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. У восьми дипломатов отозвали аккредитации, они покинут Брюссель к началу ноября, еще два вакантных места упразднили. Решение объяснили тем, что лишенные аккредитации дипломаты оказались незаявленными сотрудниками российской разведки.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке с начала ноября работы постпредства при НАТО. В эти же сроки приостановится деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.