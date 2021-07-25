В США описали сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис и ветеран боевых действий, писатель Эллиот Акерман описали сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году. Об этом они написали в статье для журнала The National Interest.

Авторы предупреждают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к «глобальному пожару». Такое развитие событий они описали в своей книге «2034: Роман о следующей мировой войне».

Отмечается, что подобное будущее вполне реально. В частности, они обратили внимание на недавно проведенное в ВВС США моделирование военного конфликта, который начался с атаки китайского биологического оружия. Кульминацией этого строго засекреченного симулятора военных игр стали ракетные удары Китая по базам и боевым кораблям США, а также удар с воздуха и высадка десанта на остров Тайвань. Тогда выяснилось, что в этом конкретном сценарии военные США, скорее всего, «быстро проиграют».

Ставридис и Акерман уверены, что в ближайшем будущем на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а огневые столкновения будут проходить одновременно с масштабными хакерскими атаками на системы противника.

Сейчас страны продолжают создавать и приобретать вооружения для традиционных войн, но в условиях новой реальности США придется обучать небольшие группы спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий, резюмировали авторы статьи.