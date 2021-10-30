Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за инициативу Путина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за инициативу президента Владимира Путина о взаимном признании вакцин против коронавируса странами Группы двадцати (G20). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-программы «СоловьевLive».

В ходе встречи с гендиректором ВОЗ, прошедшей в рамках саммита G20, Лавров напомнил о необходимости включить российские вакцины от COVID-19 в список препаратов, которые ВОЗ сможет рекомендовать для применения в режиме ЧС.

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На первом рабочем заседании саммита G20, начавшемся в субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что многие нуждающиеся страны не могут получить равный доступ к вакцинам от коронавируса и иным ресурсам из-за нечестной конкуренции. Также он предположил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность для людей. По этой причине важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Саммит G20 открылся в Риме 30 ноября. Президент России Владимир Путин участвует в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление проходит в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».