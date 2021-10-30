В МИД рассказали о причинах дискриминации российских дипломатов в ряде стран

В Министерстве иностранных дел России (МИД) рассказали о причинах дискриминации российских дипломатов в ряде стран и заявили, что с ней сталкиваются сотрудники дипмиссии, привитые отечественными препаратами от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание, что в некоторых зарубежных странах власти вводят порядок карантина, который «не только затрудняет работу российских загранучреждений, но и ставит сотрудников представительств в заведомо неравное положение». Члены российской дипмиссии ограничены в служебной деятельности из-за невозможности получения санитарных пропусков.

«Де-факто это может трактоваться как дискриминация наших дипломатов и членов их семей, вакцинированных российскими антиковидными препаратами», — указали в МИД.

Ранее иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса, не смогли получить QR-коды. Посольства направили летом на Смоленскую площадь коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, получившим западные вакцины. Однако из-за скорой отмены кодов вопрос потерял актуальность и остался нерешенным.