Генсек ООН назвал самую важную цель саммита G20

Крупные державы в рамках саммита G20 должны преодолеть недостаток доверия друг к другу, коренящийся в несправедливости, неравенстве и геополитических разногласиях. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш назвал восстановление доверия самой важной целью предстоящей встречи, передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что прежде всего странам необходимо преодолеть «вакцинный национализм» и поддержать запущенную ВОЗ глобальную стратегию вакцинации от коронавируса. В ее рамках предполагается вакцинировать 40 процентов населения Земли к концу 2021 года, а также иммунизировать 70 процентов к 2022 году.

Также Гутерреш призвал страны G20 продлить приостановку обслуживания долга на следующий год и сделать ее доступной для всех уязвимых стран с крупной задолженностью и стран со средним уровнем дохода. «Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28 процентов своего валового внутреннего продукта в экономическое восстановление (после пандемии COVID-19 — прим. «Ленты.ру»). Для стран со средним уровнем дохода эта цифра составляет до 6,5 процента», — отметил он.

Глава ООН указал на необходимость более амбициозных мер по борьбе с климатическими изменениями, чтобы выйти на «надежный путь к сохранению глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия». По словам Гутерреша, державы должны предпринять незамедлительные действия, чтобы сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году.

В сентябре генсек ООН заявил, что в 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, более 30 миллионов человек лишились дома. Гутерреш призвал развитые страны выполнить обещания и выделить 100 миллиардов долларов для борьбы с климатическими изменениями.