Более 30 миллионов человек лишились дома из-за климатических изменений

Генсек ООН: 30 миллионов человек были вынуждены покинуть дома из-за изменений климата

В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, более 30 миллионов человек лишились дома. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, трансляция доступна на YouTube.

Генсек подчеркнул, что времени для борьбы с изменением климата остается все меньше. «В прошлом году более 30 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома в результате катастроф, связанных с климатом», — подчеркнул он.

Гутерреш призвал развитые страны выполнить обещания и выделить 100 миллиардов долларов для борьбы с климатическими изменениями. «Инвестируя в природу, мы сможем остановить климатические изменения и усилим продовольственную безопасность», — заявил генсек.

Ранее Антониу Гутерреш призвал США и Китай отказаться от новой холодной войны. По мнению Гутерреша, в мире складывается ситуация, при которой две страны становятся «полностью конфронтационными». Обострение отношений может привести к «раздвоению» мировой экономики, появлению «конфликтующих военных доктрин».