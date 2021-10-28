Россия призвала ООН отказаться от двойных стандартов в отношении Судана

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал Совет Безопасности ООН отказаться от двойных стандартов в отношении происходящего в Судане. Об этом он написал в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что Москва отслеживает события и призывает избегать эскалации, а также конструктивно взаимодействует с СБ. «Мы были не согласны с интерпретацией последних событий как переворота и призвали партнеров в Совете Безопасности придерживаться согласованного подхода относительно событий в Судане, в других частях мира и не применять двойные стандарты», — указал он.

Полянский добавил, что события в стране произошли из-за неспособности властей разобраться с многочисленными проблемами и попытками найти решения извне. Он призвал суданские власти руководствоваться национальными интересами, проявлять сдержанность и избегать действий и призывов, способных привести к конфронтации. Первый зампостпреда выразил надежду, что ситуация вскоре вернется в конституционные рамки.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После госпереворота по всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Также были распущены переходный военный Суверенный совет и временное правительство Судана, которые были учреждены после предыдущего госпереворота и функционировали параллельно.

