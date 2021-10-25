Военные окружили дом премьер-министра Судана

Al Hadath: военные в Судане окружили дом премьера Абдаллы Хамдука, он под домашним арестом

Военные без опознавательных знаков окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что на данный момент Хамдук находится под домашним арестом. Кроме того, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммад аль-Факи. Также о штурме своего дома сообщил министр промышленности Судана Ибрагим аль-Шейх.

В сентябре в Судане произошла еще одна неудачная попытка госпереворота. Член правящего военно-гражданского совета Мохаммед аль-Фики Сулиман отметил, что за ней стояли военнослужащие бронетанкового корпуса. Они пытались захватить несколько государственных учреждений, но были остановлены. После полиция применила спецсредства против митингующих, когда они попытались заблокировать здание Совмина.