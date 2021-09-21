В Судане произошла неудачная попытка госпереворота

Власти Судана сообщают, что в стране произошла неудачная попытка государственного переворота, совершенного группой солдат. Об этом сообщает Al Arabiya.

Член правящего военно-гражданского совета Мохаммед аль-Фики Сулиман заявил, что путч провалился, и регулярная армия держит ситуацию под контролем. Он отметил, что за попыткой стояли военнослужащие бронетанкового корпуса. Они пытались захватить несколько государственных учреждений, но были остановлены.

Государственное телевидение Судана призвало граждан «встать на защиту страны». Анонимный источник сообщил телеканалу, что власти арестовали многих военнослужащих, в том числе и высокопоставленных офицеров.

Ранее власти Судана согласились разместить на своей территории базу Военно-морского флота (ВМФ) на 25 лет. По информации источника, Хартум рассчитывает, что Москва предоставит стране экономическую помощь в течение пяти лет эксплуатации объекта.