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Судан согласился разместить российскую военную базу на 25 лет

Власти Судана заявили о готовности разместить у себя российскую базу ВМФ на 25 лет
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Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Власти Судана готовы разместить на своей территорию базу Военно-морского флота (ВМФ) России в обмен на экономическую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военной сфере.

По его словам, власти страны желают внести правки в уже заключенное соглашение о военной базе в Порт-Судане перед ратификацией документа. Они рассчитывают, что Москва предоставит республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта, но готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет.

При этом источник отметил, что Россия пока не ответила на это предложение. Министерства иностранных дел (МИД) РФ или Судана эту информацию пока также не комментировали.

В 2020 году Москва и Хартум заключили Договор о морской базе на Красном море. По его условиям, африканская страна предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России, где можно будет размещать корабли, в том числе с ядерным вооружением.

1 июня Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров счел это последствием давления на страну со стороны Соединенных Штатов. По его словам, недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разбираться с ситуацией вокруг этого инцидента. Он пообещал контактировать с властями страны по дипломатическим каналам, чтобы урегулировать сложившееся между сторонами недопонимание.

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