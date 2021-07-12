Судан рассмотрит вопрос о ратификации соглашения по базе ВМФ России

Власти Судана рассмотрят вопрос о ратификации соглашения о создании на своей территории базы военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Судана Мариям аль-Махди, его слова передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что в Москве уже запущен процесс ратификации документа. График рассмотрения этого документа определят после окончания парламентских каникул. «Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации. И он будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте», — отметил Лавров.

1 июня стало известно, что российский лидер Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Согласно документу, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

До этого сообщалось, что власти Судана заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море.

В 2020 году Москва и Хартум Договор о морской базе на Красном море. По его условиям, африканская страна предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России, на котором можно будет размещать корабли, в том числе с ядерным вооружением.