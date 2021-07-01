Путин внес в Госдуму соглашение о создании в Судане российской военной базы

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Соответствующий законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

1 июня Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией, но не ратифицировано новым парламентом. Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров посчитал, что это возможное последствие давления Соединенных Штатов. По его словам, недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разбираться с данной ситуацией.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России, на котором можно будет размещать корабли, в том числе с ядерной энергетической установкой.