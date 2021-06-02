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В Совфеде отвергли пересмотр соглашения по военной базе в Судане

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Причин для пересмотра соглашения о создании в Судане российской военной базы нет, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Сенатор отверг идею пересмотра договоренностей, сообщает «Интерфакс».

Бондарев считает, что создание российской базы — взаимовыгодный проект для двух стран, который обеспечит стратегическую стабильность и военную безопасность в регионе. Судан благодаря базе сможет «защититься от внешней интервенции и от внутренних распрей и потрясений», считает сенатор.

Для России, по словам политика, военная база в восточноафриканской стране будет означать возвращение в мировой океан, и Красное море с Суэцким каналом, и Индийский океан «будут в фокусе нашего постоянного внимания». Потенциальное присутствие там российских атомных крейсеров способно предотвратить любые «преступные поползновения» того или иного мирового агрессора, добавил Бондарев.

Ранее начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что власти страны захотели пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Судан продолжит сотрудничество, если найдет для себя в этом пользу и выгоду.

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