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МИД России изучит заявление Судана по военно-морской базе

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Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России изучает заявление Судана о пересмотре соглашения с Москвой о строительстве военно-морской базы на Красном море. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По мнению востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Елены Супониной, Хартум изъявил желание пересмотреть соглашение о строительстве базы из-за давления с США. Она отметила, что планы по созданию российской военной базы «сразу вызвали у Вашингтона резкое неприятие», поэтому американское командование неоднократно инициировало переговоры с суданской стороной по этому вопросу. Супонина допустила, что своими рычагами воздействия на Судан Вашингтон мог оказать давление на Хартум и заставить власти африканской страны пересмотреть соглашение.

Другого мнения придерживается посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов. Он не считает, что заявление Судана стало результатом давления Вашингтона. Шувалов отметил, что российское военно-морское присутствие в Судане «носит весьма ограниченный характер», так как «в этом регионе присутствуют военные силы и корабли многих государств», в частности, Джибути.

1 июня Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разбираться с данной ситуацией.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

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