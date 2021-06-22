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Больные раком дети вышли протестовать в Судане

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Фото: Matthias Tödt / Globallookpress.com

Десятки детей, больных раком, вышли протестовать в Судане: так они решили обратить внимание властей на нехватку жизненно необходимых препаратов для химиотерапии. Об этом пишет местный портал Al Intibaha.

Дети устроили сидячую забастовку у здания Минздрава страны. Нехватка препаратов угрожает жизням тысяч человек, живущих в Судане и страдающих онкологическими заболеваниями. Это подтвердила директор Национального института рака и Центра диагностики и лечения онкологических заболеваний Нада Отман. Она считает, что это так или иначе приведет к «раковой катастрофе».

Министр здравоохранения Судана Омар ан-Наджиб объяснял, что нехватка доз вызвана отсутствием финансирования и проблемами с иностранной валютой. Кроме того, у страны есть задолженность перед импортерами. Как отмечает Sky News Arabia, цены на некоторые препараты выросли на тысячу процентов из-за резкого падения стоимости суданского фунта.

По официальным данным, два действующих в стране центра по лечению больных раком детей принимает от 500 до 600 пациентов в неделю. При этом больницам не хватает персонала: многие работают сверхурочно, условия содержания в клиниках при этом крайне неблагоприятны.

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