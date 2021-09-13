Судан опроверг сообщения о просьбе экономической помощи у России

Хартум не просит Москву об экономической помощи в обмен на соглашение о базе военно-морского флота (ВМФ). Об этом заявил временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур, передает РИА Новости.

Дипломат опроверг новости о запросе помощи и назвал их безосновательными. Он отметил, что решение о размещении базы принималось на уровне глав Минобороны двух стран, и между ними сложилось взаимопонимание по этому вопросу.

Онур рассказал, что между Россией и Суданом налажено хорошее взаимодействие в таких сферах, как политика, экономика и культура, а также в военной сфере. «Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», — заключил он. Дипломат понадеялся на скорое подписание соглашения с Москвой после подготовки его окончательного варианта.

Ранее сообщалось, что власти Судана согласились разместить на своей территории базу Военно-морского флота (ВМФ) России в обмен на пакет экономической помощи. По информации источника, Хартум рассчитывает, что Москва предоставит помощь в течение пяти лет эксплуатации объекта. При этом он отметил, что Россия пока не ответила на это предложение.