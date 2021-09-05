В Судане конфисковали десятки ящиков с автоматами якобы из России

Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз, который прибыл из Эфиопии, с оружием якобы российского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Согласно заявлению члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, в международном аэропорту были изъяты 72 ящика с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения. Он также добавил, что груз с оружием, предположительно, попал в Эфиопию более двух лет назад.

Ранее в африканской реке Сетит на востоке Судана обнаружили десятки тел. Река берет свое начало в Эфиопии, там она известна под названием Текезе. За неделю в ее водах нашли останки более 40 погибших. Отмечается, что у некоторых жертв зафиксировали огнестрельные ранения, у части людей были связаны руки. На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины их смерти. Местные жители предполагают, что погибшие относятся к народу тыграй, который проживает в районе города Хумера в Эфиопии. Там на протяжении нескольких месяцев идут ожесточенные бои между местными жителями и отрядами ополченцев штата Амхара. Именно через эти районы протекает река, в которой обнаружили тела.