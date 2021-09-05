Мир
 
Последние новости
Талибы выдвинули новые требования для женщин
Сборная Аргентины ушла с поля в матче против Бразилии
Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя во время концерта на Украине
Стало известно о троих детях на пропавшем в Каспии катере
Ребенок упал на торчащий кусок арматуры на детской площадке в Подмосковье 
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука создателя советской космонавтики
Пресс-секретаря сопротивления в Афганистане убили в Панджшере
В США предупредили об опасности «мю»-штамма коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В Судане конфисковали десятки ящиков с автоматами якобы из России

Власти Судана конфисковали в аэропорту Хартума 72 ящика с автоматами якобы из России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз, который прибыл из Эфиопии, с оружием якобы российского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно заявлению члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, в международном аэропорту были изъяты 72 ящика с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения. Он также добавил, что груз с оружием, предположительно, попал в Эфиопию более двух лет назад.

Ранее в африканской реке Сетит на востоке Судана обнаружили десятки тел. Река берет свое начало в Эфиопии, там она известна под названием Текезе. За неделю в ее водах нашли останки более 40 погибших. Отмечается, что у некоторых жертв зафиксировали огнестрельные ранения, у части людей были связаны руки. На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины их смерти. Местные жители предполагают, что погибшие относятся к народу тыграй, который проживает в районе города Хумера в Эфиопии. Там на протяжении нескольких месяцев идут ожесточенные бои между местными жителями и отрядами ополченцев штата Амхара. Именно через эти районы протекает река, в которой обнаружили тела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Судане казнят стрелявших по студентам спецназовцев
В африканской реке обнаружили десятки тел
Группу российских путешественников задержали в Африке