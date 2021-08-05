Мир
 
Последние новости
Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в России
Инцидент с потерей хода российского атомного крейсера около Дании опровергли
Один из главных должников России спишет со своих денег шесть нулей
Пассажирки самолета скрыли наркотики в интимных местах и попались из-за походки
Россия призвала Армению и Азербайджан решить вопрос с границей
Украинский политик пришел на допрос в костюме Бэтмена
Горящие деревни в российском регионе сняли на видео
Напавший на московских полицейских американец пропал на несколько недель
Владелец TikTok начал увольнять сотрудников из-за давления Китая
Названы регионы-лидеры по безопасным сделкам с жильем
Новости партнеров
Прослушать новость

В Судане казнят стрелявших по студентам спецназовцев

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: alintibaha.net

Суд в Судане приговорил к смертной казни шестерых спецназовцев, которые стреляли по безоружным студентам. Об этом сообщает издание Alintibaha.

В ходе подавления протестов 29 июля 2019 года были убиты шестеро студентов, вышедших на демонстрацию. Они требовали передать власть от военных к гражданским силам. Обвинения в причастности к убийству участников акций были выдвинуты в отношении восьмерых снайперов спецподразделения быстрого реагирования.

Суд заслушал показания свидетелей и принял решение помиловать двух обвиняемых. Согласно сообщениям очевидцев, двое спецназовцев не имели при себе оружия. Они пытались помешать остальным снайперам стрелять по демонстрантам.

Спецформирование, где служили спецназовцы, подчинялось Национальной службе безопасности и разведки при вооруженных силах Судана. Оно сыграло важную роль в насильственном подавлении протестов и в июне 2019 года. 3 июня в столице Судана Хатум погибли более 100 человек и около 400 получили ранения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тысячи детей использовали в качестве солдат в 2020 году
Больные раком дети вышли протестовать в Судане
Военные в Судане снова попытались захватить власть