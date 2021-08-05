В Судане казнят стрелявших по студентам спецназовцев

Суд в Судане приговорил к смертной казни шестерых спецназовцев, которые стреляли по безоружным студентам. Об этом сообщает издание Alintibaha.

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В ходе подавления протестов 29 июля 2019 года были убиты шестеро студентов, вышедших на демонстрацию. Они требовали передать власть от военных к гражданским силам. Обвинения в причастности к убийству участников акций были выдвинуты в отношении восьмерых снайперов спецподразделения быстрого реагирования.

Суд заслушал показания свидетелей и принял решение помиловать двух обвиняемых. Согласно сообщениям очевидцев, двое спецназовцев не имели при себе оружия. Они пытались помешать остальным снайперам стрелять по демонстрантам.

Спецформирование, где служили спецназовцы, подчинялось Национальной службе безопасности и разведки при вооруженных силах Судана. Оно сыграло важную роль в насильственном подавлении протестов и в июне 2019 года. 3 июня в столице Судана Хатум погибли более 100 человек и около 400 получили ранения.