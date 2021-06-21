Группу российских путешественников задержали в Африке

Группу российских путешественников задержали в Республике Чад. Такая информация появилась в сообществе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, 19 мая группа российских туристов, среди которых был администратор сообщества Виталий Полищук, прибыла в столицу Камеруна, Яунде. Позже, 25 мая, они пересекли границу с Чадом, где к ним присоединилась путешественница из Литвы. В их планах было посетить плато Эннеди на севере страны — поездка была согласована с МВД республики.

Стало известно, что после прохождения 80 процентов маршрута группу остановили люди в полицейской военной форме. Угрожая автоматическим оружием и дубинками, путешественников отвели в местный участок. Там их досмотрели, конфисковали средства связи, часть вещей и паспорта. Затем их отвезли в место, которое африканские военные назвали «особняком главы провинции».

Оттуда путешественников на самолете доставили в город Нджамена, где они находятся до сих пор. «У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов», — отмечается в сообщении.

Ранее в мае российские туристы рассказали о пытках в отделении абхазской полиции. Так, во время поездки на местное кладбище трех петербуржцев доставили в отдел, где посадили в клетку. Проведя в ней несколько часов, путешественников начали допрашивать, провели обыск вещей, избили и обвинили в распространении наркотиков.