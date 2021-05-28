Россиянин выпил в самолете и побил полицейского кулаками при задержании

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Полиция Владивостока задержала двух россиян, планировавших вылетать в Москву, за распитие алкоголя на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Так, согласно информации правоохранительных органов, двое жителей Владивостока пронесли в салон авиалайнера спиртные напитки и начали выпивать еще до взлета. Члены экипажа сообщили о нарушителях в полицию, и приятелей вывели из самолета. Уже в терминале во время задержания один из них побил полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Камеры видеонаблюдения записали, как россиянин наносит несколько ударов кулаками представителю правоохранительных органов, после чего мужчину заваливают на пол и пытаются успокоить.

Позже в МВД уточнили, что проводят проверку данного факта, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее пьяный пассажир самолета устроил дебош в аэропорту Барнаула и при задержании угрожал сотрудникам полиции своим «батей». Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина провоцировал конфликт с сотрудниками авиакомпании и нецензурно выражался.