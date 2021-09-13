Судан захотел изменить соглашение о военной базе с Россией

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство страны.

Они рассчитывают, что Москва предоставит республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта, но готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет.

При этом источник отметил, что Россия пока не ответила на это предложение. Министерства иностранных дел (МИД) России или Судана эту информацию пока также не комментировали.

Строительство военной базы

В июне стало известно, что Россия построит военную базу в Судане. Об этом сообщили в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство одобрило и представляет президенту для ратификации в Госдуме соглашение о строительстве пункта базирования военно-морского флота в Судане.

Речь идет о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море. Москва и Хартум подписали соглашение в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году Омар аль-Башир, занимавший в то время пост президента страны, заявил, что обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу возможность создания такого объекта на Красном море.

Пересмотр соглашения под давлением США

Ранее Судан решил пересмотреть строительство базы Военно-морского флота (ВМФ) России. Это произошло исключительно из-за давления США, сообщил в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Если появляется российская база в Судане, то это означает, что у России появляется возможность обеспечить базирование там боевых кораблей и самолетов, а значит, прилегающие районы, по-моему, Индийского океана оказываются в зоне российского влияния. Зачем это американцам, когда они там хозяйничают? Константин Сивков о строительстве базы ВМФ

По его словам, других причин решения Судана пересмотреть решение о строительстве российской базы нет. При этом собеседник редакции выразил мнение, что давление Вашингтона на Хартум никак не скажется и не обострит отношения США с Россией.

«Это мелкий эпизод. Существенно не изменит ситуацию, учитывая ту напряженность, которая сейчас на Украине складывается, в Сирии. Сейчас, наоборот, требуют искать контакты. Даже недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил и заявил, что это вы, обращаясь к американским журналистам, делаете из России врага. На самом деле Пентагон не считает Россию врагом. Сейчас сделан такой реверанс, будут пытаться находить какие-то контакты», — объяснил Сивков.

Подобным мнением поделился и вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. По его мнению, решение Судана также могло быть последствием давления США.

Уверен, что в этом замешаны США. Дело в том, что недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться. При этом американцам сейчас не до суданского направления — они просто не хотят допустить туда нас и Китай Владимир Винокуров о строительстве базы ВМФ

Заморозка строительства

28 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что Судан приостановит действие договора, подписанного прежними властями страны с Россией, до утверждения документа парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.

Тогда появились сообщения о том, что строительство базы якобы заморожено. Заморозка соглашения подразумевала также запрет на любое новое размещение российских военных в одном из заливов республики. Однако позже посольство России в Судане опровергло данную информацию.