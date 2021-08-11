Власти Судана передадут бывшего президента страны под суд

Власти Судана приняли решение передать в руки Международному уголовному суду (МУС) лиц, подозреваемых в военных преступлениях на территории провинции Дарфур, расположенной на западе страны. Среди основных подозреваемых, подлежащих экстрадиции, — бывший президент страны Омар аль-Башир, свергнутый в апреле 2019 года. Об этом сообщает марокканское издание «Саат 24».

Решение было принято на совместном заседании министра иностранных дел Судана Марьям аль-Махди (Mariam al-Mahdi) и главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана (Karim Khan). Известно, что прокурор прибыл в Судан с недельным визитом с целью добиться экстрадиции всех подозреваемых. По итогам встречи Махди заявила о полной готовности ее страны содействовать международному правосудию.

Глава МИД также указала, что Совет министров принял решение об экстрадиции лиц, разыскиваемых Международным уголовным судом. Помимо этого, власти страны одобрили законопроект о присоединении Судана к Римскому статуту Международного уголовного суда. Со своей стороны, Хан подтвердил стремление международных институтов сотрудничать с Суданом в целях достижения справедливости.

Помимо Башира, МУС намерен добиваться экстрадиции бывшего министра обороны Абдель Рахима Хусейна, а также бывшего министра внутренних дел Ахмада Харану. Все они обвиняются в преступных методах войны и геноциде.

Конфликт в Дарфуре длится с 2003 года. Война в регионе приобрела межэтнический характер, что сказалось на ее ожесточенности. Причиной конфликта послужили земельные споры между негроидным населением провинции и арабскими кочевыми племенами. Жертвами конфликта стали около полумиллиона человек.

