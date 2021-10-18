Полиция Судана применила спецсредства против недовольных правительством

Сотни протестующих в Судане окружили здание правительства и требуют его отставки

В Судане сотни протестующих окружили здание правительства и требуют отставки кабмина премьер-министра Абдаллы Хамдука. Об этом сообщает Al Hadath.

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Полиция применила спецсредства против митингующих, когда они попытались заблокировать здание Совмина. Силы безопасности выставили кордоны, чтобы сдержать недовольных и не допустить штурма.

Лояльные военным протестующие не согласны с политикой, проводимой гражданскими силами. Они считают неэффективным нынешний кабинет министров, так как правительство, по их мнению, ничего не делает для улучшения экономической жизни суданцев.

Как сообщает телеканал, в пятницу премьер-министр Хамдук заявил, что правительство разработало дорожную карту по прекращению кризиса. Кабмин уже два года пытается наладить отношениях между военными и гражданскими силами в стране.

В сентябре в Судане произошла неудачная попытка госпереворота. Член правящего военно-гражданского совета Мохаммед аль-Фики Сулиман отметил, что за попыткой стояли военнослужащие бронетанкового корпуса. Они пытались захватить несколько государственных учреждений, но были остановлены.