Россия пообещала списать долг Судана

Россия пошла навстречу Судану по списанию долга: вероятно, речь идет об обещании списать экономический долг страны. На это указывает заявление замглавы суданского МИД Мохаммада Шарифа, его цитирует РИА Новости.

Дипломат поблагодарил российские власти за то, что они пошли навстречу Хартуму в вопросе о списании долга. Страна рассчитывает подписать меморандум о списании задолженностей с Москвой.

«[Проблема суданских долгов], безусловно, затрудняет наше движение по пути экономических преобразований. Мы надеемся, что достигнем соглашения по списанию части суданского долга. Эта проблема продолжает стоять, у нас есть долги перед другими странами», — добавил Шариф.

В июле Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) заявили, что Судан имеет право на получение помощи в рамках программы для бедных стран с крупной задолженностью. Об этом сообщало РИА Новости.

Экономическая ситуация в стране ухудшилась после того, как в апреле 2019 года там произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти. Затяжной период политической нестабильности привел к ухудшению экономической ситуации в стране.