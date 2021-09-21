Пытавшихся устроить переворот в Судане офицеров арестовали: более 40 военных находятся под стражей, власти подавили путч. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник в правительстве страны.

Известно, что аресты и допросы подозреваемых продолжаются, правительство готовит официальное заявление.

Ранее сообщалось, что за попыткой свержения власти стояли военнослужащие бронетанкового корпуса. Они пытались захватить несколько государственных учреждений, но были остановлены. Государственное телевидение Судана призвало граждан «встать на защиту страны».

12 сентября власти Судана согласились разместить на своей территории базу Военно-морского флота (ВМФ) России на 25 лет. По информации источника, Хартум рассчитывает, что Москва предоставит стране экономическую помощь в течение пяти лет эксплуатации объекта.