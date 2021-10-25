В Судане начался военный переворот

Столица Судана Хартум полностью блокирована военными. Гражданские силы страны призывают население выходить на улицы, чтобы выступать против военного переворота. Об этом пишет Al Jazeera.

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что уже перекрыты въезды в столицу и мосты в городе, в ряде районов суданской столицы отключен интернет.

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Оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» призвало жителей страны выйти на улицы и «объявить о своем сопротивлении и гражданском неповиновении военному перевороту», пишет РИА Новости. «Объединение» уверено, что в стране начался военный переворот — уже второй с 2019 года.

Протесты начались после того, как вооруженные люди окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

В 2019 году в Судане также произошел военный переворот, в ходе которого свергли тогдашнего президента Омара аль-Башира. В стране сформировалось две ветки власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком.

Обе ветки договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период.