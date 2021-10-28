Судан отозвал своих послов из-за критики военного переворота

ABC News: военные правительства Судана заявили, что отозвали шесть послов в разных странах

Представители военной ветки правительства Судана заявили, что отозвали шесть послов в разных странах за то, что те раскритиковали военный переворот, произошедший 25 октября. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анонимный источник, якобы знакомый с заявлением главы Суверенного совета, генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

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Среди отозванных послов — представители Судана в США и странах Европы, а также в Катаре, Китае и при миссии ООН в Женеве.

25 октября вооруженные люди окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи. Точное местонахождение премьера неизвестно, сам аль-Бурхан утверждает, что с задержанным все хорошо.

Перечисленные политики являются членами временного правительства. После свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году в стране сформировалось две ветки власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком. Обе ветки договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период.