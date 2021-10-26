В Судане раскрыли местонахождение задержанного премьер-министра страны

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук был арестован «ради его же безопасности», заявил фактический лидер Судана, глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан. Его слова приводит The Guardian.

Генерал, сыгравший ключевую роль в военном перевороте, раскрыл местонахождение задержанного: по его словам, политик находится в доме аль-Бурхана, и с ним все в порядке. Абдель Фаттах аль-Бурхан заверил, что в скором времени премьеру разрешат вернуться домой.

При этом генерал наотрез отказался признавать произошедшие в стране события переворотом. «Мы обещали международному сообществу защищать переходный процесс в Судане, мы не хотим ни от кого опеки и знаем, как управлять делами Судана», —подчеркнул он, уточнив, что действующий на территории страны закон о чрезвычайном положении отменят после того, как будут реорганизованы госинституты.

Военачальник также поделился планами на будущее Судана. По его словам, он намерен сформировать кабинет технократов, которых возглавит новый премьер. Временное правительство будет решать все ключевые вопросы до проведения всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

25 октября военные из Суверенного совета Судана под руководством генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана арестовали членов временного правительства и объявили в стране чрезвычайное положение. В ответ в Хартуме начались протесты сторонников гражданских министров. Военные отреагировали на недовольство, открыв огонь по участникам демонстрации. Сообщалось, что 12 человек получили ранения.