Названы причины военного переворота в Судане

Отношения между суданскими военными и гражданским правительством страны были крайне напряженными в последние месяцы, и военные испугались утраты влияния, что привело к перевороту. Такие причины последних событий в восточноафриканской стране назвал Гуннар Сёрбё, специалист по Судану и бывший директор Института Кристиана Микельсена в Бергене (Норвегия), в комментарии «Ленте.ру».

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По словам африканиста, военная верхушка играла решающую роль в определении внешнеполитического курса страны, кроме того, под их контролем находятся крупные компании, владеющие большими экономическими ресурсами. Закономерно, что страх утраты влияния подтолкнул военных к перевороту. При этом Сёрбё не исключил, что организаторы военного переворота получают поддержку от других региональных держав, в частности со стороны Египта.

«Но это может поставить Судан в очень сложное положение, поскольку тогда страна не получит обещанную международную помощь от западных стран, включая США. Кроме того, могут быть свернуты меры по помощи стране в списании международного долга, который очень велик», — предупредил специалист.

Сёрбё отметил, что будущее Судана туманно, а расстрел протестующих может привести к весьма драматичному исходу. «Участники переворота обещают свободные и честные выборы в июле 2023 года, но мы не можем принимать их обещания на веру, — подчеркнул эксперт.

Это печальный день для Судана и его многострадального населения Гуннар Сёрбё специалист по Судану

Военные открыли огонь по протестующим

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота. На улицы вышли десятки тысяч местных жителей. В ответ на это военные открыли огонь по участникам демонстрации, в результате чего 12 человек получили ранения.

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После госпереворота по всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Также были распущены переходный военный Суверенный совет и временное правительство Судана, которые были учреждены после предыдущего госпереворота и функционировали параллельно. Абдель Фаттах аль-Бурхан, руководивший Суверенным советом, объявил, что армия под его руководством взяла всю полноту власти в свои руки. По словам генерала, эти два органа власти пришлось ликвидировать, потому что они постоянно боролись друг с другом и не содействовали окончанию переходного периода, что угрожало безопасности страны.

Бурхан также пообещал, что военные передадут руководство Суданом гражданскому правительству после выборов, которые пройдут в 2023 году.