В Судане начались уличные протесты из-за госпереворота

В столице Судана Хартуме местные жители вышли на демонстрации на фоне попытки госпереворота со стороны военных. Премьер-министр Судана Абдала Хамдок — один из задержанных армией политиков — призвал граждан выходить на уличные протесты. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

На ролике, опубликованном агентством, видна толпа людей и горящие баррикады.

Министерство информации Судана опубликовало данные о задержании министров, в частности, сообщается, что военные увезли их в неизвестном направлении. Ранее в тот же день стало известно, что вооруженные люди окружили дом премьер-министра Судана Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, в ходе которого был свергнут президент Омара аль-Башира. В стране сформировалось две ветви власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком. Стороны договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период. Премьер Судана Хамдок призвал граждан выходить на уличные протесты из-за госпереворота