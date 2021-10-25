В Судане объявили чрезвычайное положение

После начала военного переворота в Судане глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение по всей стране. Об этом сообщает агентство Arab News.

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Кроме того, Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета и временного правительства. Оба органа власти действовали параллельно с последнего госпереворота, который произошел в Судане в 2019 году. По словам генерала, эти структуры постоянно боролись друг с другом и не содействовали окончанию переходного периода, что угрожало безопасности страны.

В итоге армия под руководством Бурхана взяла всю полноту власти в свои руки. Генерал объявил, что военные передадут руководство Суданом гражданскому правительству после выборов, которые пройдут в 2023 году. Однако, по информации Arab News, целый ряд членов международного сообщество выразил тревогу по поводу действий военных.

Лига арабских государств призвала генерала Бурхана остановить дестабилизацию в Судане. Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил, что гражданские лидеры страны должны быть освобождены. В Великобритании и США выразили обеспокоенность по поводу ареста членов переходного правительства.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота. На улицы вышли десятки тысяч местных жителей. В ответ на это военные открыли огонь по участникам митинга, в результате чего 12 человек получили ранения.