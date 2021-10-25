Военные открыли стрельбу по протестующим против переворота в Судане

В Судане 12 человек получили ранения в результате стрельбы военных по протестующим

В Судане военные открыли стрельбу по участникам демонстрации, протестующим против переворота в стране. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, протестующие попытались подойти к штаб-квартире армии Судана в столице страны Хартуме. Чтобы остановить митингующих, военные открыли по ним огонь. В результате как минимум 12 человек получили огнестрельные ранения. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч местных жителей вышли на улицы Хартума на фоне попытки госпереворота со стороны военных.

До этого стало известно, что вооруженные люди окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Также были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи. Кроме того, отмечалось, что Хартум полностью блокирован военными, въезды в город перекрыты, а в некоторых районах отключен интернет.

В ответ на подобные действия военных гражданские силы страны призвали население выйти на мирный протест против очередного госпереворота.

В 2019 году в Судане также произошел военный переворот, в ходе которого свергли президента Омара аль-Башира. В стране сформировались две ветви власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком. Обе стороны договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период.