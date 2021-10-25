Стало известно о состоянии россиян в Судане

Гражданам и посольству России в Судане, где произошел военный переворот, в настоящий момент ничего не угрожает. Об этом стало известно со слов заведующего консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгия Амбарцумяна, передает РИА Новости.

«Конечно же, мы предприняли все возможные меры по обеспечению безопасности посольства и российских интересов в Судане. Также предприняты меры и по обеспечению интересов российских граждан в Судане», — заявил дипломат о состоянии дел в Хартуме, где военные взяли под стражу членов временного правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком.

По его словам, пока что никто из россиян не обратился за помощью в посольство. Вокруг российской дипмиссии, согласно Амбарцумяну, все спокойно, хотя в столице начались волнения противников переворота. При этом с начала событий наблюдаются перебои с телефонной связью и интернетом. Связь блокируется, доступны только входящие сообщения, однако и они «не всегда проходят».

Ранее военные из Суверенного совета Судана под руководством генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана арестовали членов временного правительства и объявили в стране чрезвычайное положение. В ответ в Хартуме начались протесты сторонников гражданских министров.

