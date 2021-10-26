России и Судану предсказали укрепление отношений после военного переворота

Профессор Вольмуф: после переворота в Судане связи между военными и Россией укрепятся

После военного переворота, который произошел в Судане в конце октября, можно ожидать укрепления связей между рядом стран-партнеров и суданской военной элитой. С таким предсказанием выступил сотрудник Бременского университета, профессор Карл Вольмуф в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, суданская оппозиция недостаточно сильна и не сможет прийти к власти в ближайшее время, хотя вероятность распространения протестных настроений из столицы страны Хартума в другие регионы велика. Напротив, стоит ожидать укрепления позиций военных, особенно с точки зрения международного сотрудничества.

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«Я полагаю, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Россия углубят свои отношения с военным правительством Судана», — отметил Вольмуф. Эксперт напомнил, что суданские власти уже получили поддержку со стороны Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые поставляют в восточноафриканскую страну оружие.

Очередная серия протестов в Хартуме началась после того, как вооруженные люди окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Помимо него были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

Перечисленные являются членами временного правительства. После свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году в стране сформировалось две ветки власти: военная, представленная главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и гражданская, представленная премьером Абдаллой Хамдуком. Обе ветки договорились, что до ноября 2021 года в стране будет действовать переходный период.